Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, що несуть в собі корупційну складову.
Дивися повний текст МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:25
МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:25
Чего мне стоила мед справка сыну в школу.
Школа выдает направление для прохождение врачей в начале мая и нужно сдать до июня. После школы занятия английским и иные секции. Времени проходить нет. Тем более что у врачей свой график приема.
В июне пошел к педиатру в живую очередь, передо мной закрыли дверь для тех кто записался через интернет. Через интернет записаться нельзя потому что нет декларации с врачом. Для того чтобы сделать декларацию нужно сначала попасть к нему.
Попав к врачу мне заявили что для малого 14 лет необходимо уже иметь паспорт и инн (когда он родился инн не требовали делать). Месяц делаем паспорт и неделю инн. Паспорт и инн не по месту прописки и ехать в другой конец города.
Сделав паспорт и инн заключил декларацию. Нам дали направление к врачам. К врачам просто так не попасть. К Хирургу очередь по записи на две недели вперед или по скорой помощи но тогда придется на что то косить. К окулисту очередь на неделю.
За деньги хирург можно сказать плясал перед нами, а к окулисту пошли на платный прием(рядом работает на второй работе)
Собрав все что нужно нам выписали справку и теперь директор школы может расслабиться и сходить с ней в туалет.
Выслушав все это сестра сказала что я садомазо и нужно было просто зайти к частникам. За один прием (200-400 грн) написали все что нужно и без нервотрепок и с кондиционером.
Справки это зло. Проходя весь этот ад я готов был кого то даже прибить. :D
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