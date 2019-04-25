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МОЗ відмовиться від
застарілих медичних довідок

МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:25

МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, що несуть в собі корупційну складову.

Дивися повний текст МОЗ відмовиться від застарілих медичних довідок.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:25

Чего мне стоила мед справка сыну в школу.

Школа выдает направление для прохождение врачей в начале мая и нужно сдать до июня. После школы занятия английским и иные секции. Времени проходить нет. Тем более что у врачей свой график приема.
В июне пошел к педиатру в живую очередь, передо мной закрыли дверь для тех кто записался через интернет. Через интернет записаться нельзя потому что нет декларации с врачом. Для того чтобы сделать декларацию нужно сначала попасть к нему.
Попав к врачу мне заявили что для малого 14 лет необходимо уже иметь паспорт и инн (когда он родился инн не требовали делать). Месяц делаем паспорт и неделю инн. Паспорт и инн не по месту прописки и ехать в другой конец города.
Сделав паспорт и инн заключил декларацию. Нам дали направление к врачам. К врачам просто так не попасть. К Хирургу очередь по записи на две недели вперед или по скорой помощи но тогда придется на что то косить. К окулисту очередь на неделю.
За деньги хирург можно сказать плясал перед нами, а к окулисту пошли на платный прием(рядом работает на второй работе)
Собрав все что нужно нам выписали справку и теперь директор школы может расслабиться и сходить с ней в туалет.

Выслушав все это сестра сказала что я садомазо и нужно было просто зайти к частникам. За один прием (200-400 грн) написали все что нужно и без нервотрепок и с кондиционером.

Справки это зло. Проходя весь этот ад я готов был кого то даже прибить. :D
p_a_l
 
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