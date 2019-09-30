Віталій Кличко пояснив, чому вартість реконструкції Шулявського мосту зросла до 1,05 млрд гривень.
Дивися повний текст Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27
Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту
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Дивися повний текст Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:28
За дураков всех считает, при проектировании реконструкции первое на что смотрят это сети, отдал тендер своим дружбанам, а теперь лапшу нам вешает
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:09
Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30
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