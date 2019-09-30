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Кличко пояснив подорожчання
реконструкції Шулявського мосту

Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27

Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Віталій Кличко пояснив, чому вартість реконструкції Шулявського мосту зросла до 1,05 млрд гривень.

Дивися повний текст Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27

Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..
pavel_tikhonravov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:28

За дураков всех считает, при проектировании реконструкции первое на что смотрят это сети, отдал тендер своим дружбанам, а теперь лапшу нам вешает
7719polish
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:09

Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30

  pavel_tikhonravov написав:Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..

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Faceless
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