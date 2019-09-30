Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Віталій Кличко пояснив, чому вартість реконструкції Шулявського мосту зросла до 1,05 млрд гривень.
Дивися повний текст
Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 91310
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27
Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..
pavel_tikhonravov
Повідомлень: 2
З нами з: 15.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:28
За дураков всех считает, при проектировании реконструкции первое на что смотрят это сети, отдал тендер своим дружбанам, а теперь лапшу нам вешает
7719polish
Повідомлень: 3
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:09
Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.
LOKY
Повідомлень: 809
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 302 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30
pavel_tikhonravov написав:
Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..
Начало сентября:
Faceless
Модератор
Повідомлень: 25705
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6040 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:48
При подготовке к строительству нового Шулявского путепровода неожиданно (не предусмотрено дорогостоящим проектом) рабочие наткнулись на коллектор и тепловую сеть.
sal
Повідомлень: 3529
З нами з: 25.03.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 279 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:06
LOKY написав:
Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.
Ещё не вечер. Он же говорил, что сделает правый съезд на Гетьмана, а снос корпуса Большевика ещё увеличит стоимость вдвое.
astatempo
Повідомлень: 125
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:32
Он что, за идиотов всех считает? А что тогда стоит такие громадные деньги? Не проектная ли документация? А что она подразумевает?
ut5urw
Повідомлень: 1
З нами з: 10.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:49
ut5urw написав:
что тогда стоит такие громадные деньги? Не проектная ли документация? А что она подразумевает?
Он же вам объяснил причины. Это легко.
sal
Повідомлень: 3529
З нами з: 25.03.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 279 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
14
683
Чет 10 жов, 2019 18:51 shapo
5
296
2
90
Пон 30 вер, 2019 15:35 sal