RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко пояснив подорожчання
реконструкції Шулявського мосту

Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27

Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Віталій Кличко пояснив, чому вартість реконструкції Шулявського мосту зросла до 1,05 млрд гривень.

Дивися повний текст Кличко пояснив подорожчання реконструкції Шулявського мосту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27

Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..
pavel_tikhonravov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:28

За дураков всех считает, при проектировании реконструкции первое на что смотрят это сети, отдал тендер своим дружбанам, а теперь лапшу нам вешает
7719polish
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:09

Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.
LOKY
 
Повідомлень: 811
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30

  pavel_tikhonravov написав:Каждый день вижу из окна. Три "калеки" изображают какую-то работу..

Начало сентября:
Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25994
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6103 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:48

Re: чтобы вы понимали

При подготовке к строительству нового Шулявского путепровода неожиданно (не предусмотрено дорогостоящим проектом) рабочие наткнулись на коллектор и тепловую сеть.
sal
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 25.03.16
Подякував: 695 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:06

  LOKY написав:Еще не видел ни одного человека, который бы сказал прямо, что деньги украдены.

Ещё не вечер. Он же говорил, что сделает правый съезд на Гетьмана, а снос корпуса Большевика ещё увеличит стоимость вдвое.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:32

Он что, за идиотов всех считает? А что тогда стоит такие громадные деньги? Не проектная ли документация? А что она подразумевает?
ut5urw
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:11

Обычно сначала думают а потом делают, а у кличко и компашки все наоборот получается
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 749
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, moveton, MSN [Bot], Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
R2 » Сер 20 лис, 2019 17:43
6 356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:24
blueiceua
Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
R2 » Пон 18 лис, 2019 02:23
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 18:44
aleks_sutnik2013
Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
R2 » Пон 21 жов, 2019 20:24
4 283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 00:08
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.