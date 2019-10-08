За 9 місяців 2019 року українські підприємства збільшили імпорт міді й мідних виробів, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, на 25,9% - до $87,849 млн.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:31
Україна вполовину скоротила експорт міді
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