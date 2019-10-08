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Україна вполовину
скоротила експорт міді

Україна вполовину скоротила експорт міді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:31

Україна вполовину скоротила експорт міді

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року українські підприємства збільшили імпорт міді й мідних виробів, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, на 25,9% - до $87,849 млн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:31

какой то бред. Зачем экспортировать то чего у нас и так не хватает ?
yama
 
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