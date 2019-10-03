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“Нафтогаз” витратив на
послуги юристів у спорі з...

“Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:33

“Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з...

Пропонуємо до обговорення:
На оплату послуг юристів у спорі між національною компанією “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром”, НАК витратив уже 46 млн євро.

Дивися повний текст “Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з “Газпромом” 46 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:34

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