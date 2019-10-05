На оплату послуг юристів у спорі між національною компанією “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром”, НАК витратив уже 46 млн євро.
Дивися повний текст “Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з “Газпромом” 46 млн євро.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:33
“Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст “Нафтогаз” витратив на послуги юристів у спорі з “Газпромом” 46 млн євро.
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:38
А в каком плюсе тогда глсударство,если туда прибавить кобелевские премии?
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