RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газову "трубу" в Україні
остаточно підготували до зими

Газову "трубу" в Україні остаточно підготували до зими
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:35

Газову "трубу" в Україні остаточно підготували до зими

Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз "виконав 100% робіт по ремонту та модернізації об'єктів газотранспортної системи (ГТС) України в рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Місяць тому, за станом на 9 вересня, роботи з підготовки ГТС до зими були виконані на 85%.

Дивися повний текст Газову \"трубу\" в Україні остаточно підготували до зими.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91287
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:36

"восстановлено 4910 км линий связи" - как долго эти линии были в нерабочем состоянии? и почему
sal
 
Повідомлень: 3518
З нами з: 25.03.16
Подякував: 686 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitali_kalinin і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні готують нову формулу розмитнення "єврономерів"...
R2 » Сер 09 жов, 2019 20:20
4 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 23:29
dimo_0n
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,... 1, 2
R2 » Вів 08 жов, 2019 10:40
13 610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 22:19
ruvex
Новий бізнес в Україні: де і чим займаються підприємства...
R2 » Сер 09 жов, 2019 14:43
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 14:43
azon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15236)
10.10.2019 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.