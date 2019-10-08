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Газову "трубу" в Україні остаточно підготували до зими
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Укртрансгаз "виконав 100% робіт по ремонту та модернізації об'єктів газотранспортної системи (ГТС) України в рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Місяць тому, за станом на 9 вересня, роботи з підготовки ГТС до зими були виконані на 85%.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:36
"восстановлено 4910 км линий связи" - как долго эти линии были в нерабочем состоянии? и почему
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