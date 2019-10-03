У четвер ситуація на валютному ринку може піднести чергові сюрпризи по курсу за рахунок істотного різноспрямованого впливу декількох чинників.
Дивися повний текст Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:47
Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори
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Дивися повний текст Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:48
Что сейчас происходит с курсом? Какие сейчас существуют негативные факторы влияния на курс, а какие позитивные? Чего ожидать в ближайшую неделю?
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