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Міжбанк: на ринок
вплинуть три фактори

Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:47

Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори

Пропонуємо до обговорення:
У четвер ситуація на валютному ринку може піднести чергові сюрпризи по курсу за рахунок істотного різноспрямованого впливу декількох чинників.

Дивися повний текст Міжбанк: на ринок вплинуть три фактори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:48

Что сейчас происходит с курсом? Какие сейчас существуют негативные факторы влияния на курс, а какие позитивные? Чего ожидать в ближайшую неделю?

Ірина_
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