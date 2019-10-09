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Президент заявив про необхідність
проведення місцевих...

Президент заявив про необхідність проведення місцевих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:13

Президент заявив про необхідність проведення місцевих...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський заявив, що місцеві вибори пройдуть якомога швидше

Дивися повний текст Президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:14

Да да. Давайте. Офигеет от того сколько в этот раз за его партию проголосуют.
p_a_l
 
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