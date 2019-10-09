Зеленський заявив, що місцеві вибори пройдуть якомога швидше
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:13
Президент заявив про необхідність проведення місцевих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:14
Да да. Давайте. Офигеет от того сколько в этот раз за его партию проголосуют.
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