RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
що краще продавати по частинам
чи обєднати перед продажем дв

що краще продавати по частинам чи обєднати перед продажем дв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:54

що краще продавати по частинам чи обєднати перед продажем дв

Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою)
чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна.
І приватизувати 10 соток.
А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння).
Хоч так хоч так погано :-(
Як же краще?
І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку?
Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером?
Допоможіть будь ласка!
Yuri_61
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 30.09.15
Подякував: 188 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77259)
10.10.2019 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.