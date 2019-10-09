що краще продавати по частинам чи обєднати перед продажем дв

Ломаю голову котрий рік: як мені краще поступити: обєднати два сусідні будиночки в один обєкт нерухомого майна та зробити один техпаспорт в БТІ (з однією земельною ділянкою)
чи продавати окрем ці два будиночки (один з них дуже старий і в поганому стані). Земельні ділянки не приватизовані. Ось думаю обєднати ці два будинки в один обєкт тнерухомого майна.
І приватизувати 10 соток.
А ось пр продажу цеж два договори (на землю і домоволодіння).
Хоч так хоч так погано
Як же краще?
І чи потрібно взагалі приватизувати ділянку?
Може краще продати домоволодіння і так лише з кадастровим номером?
Допоможіть будь ласка!