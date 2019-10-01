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Кого з госпсуб'єктів
зобов'яжуть приймати оплату...

Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:54

Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Високий рівень готівки в обороті гальмує зростання економіки.

Дивися повний текст Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату платіжними картками - проект поставнови.
R2
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