Високий рівень готівки в обороті гальмує зростання економіки.
Дивися повний текст Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату платіжними картками - проект поставнови.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:54
Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кого з госпсуб'єктів зобов'яжуть приймати оплату платіжними картками - проект поставнови.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:49
Обрадовала последняя часть о том что цена по безналу должна не превышать цену за наличные. Почему продавец должен платить комиссию за покупателей? Любой нормальный продавец будет прятать терминал чтоб заработать больше.
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