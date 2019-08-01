RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрспирт передають
на приватизацію

Укрспирт передають на приватизацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:12

Укрспирт передають на приватизацію

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

Дивися повний текст Укрспирт передають на приватизацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91291
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], sal і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криклій анонсував часткову приватизацію Укрпошти й...
R2 » Чет 03 жов, 2019 14:02
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 14:02
hxbbgaf
На приватизацію передадуть 800 підприємств - Милованов
R2 » Чет 03 жов, 2019 11:50
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 11:50
andrijk777
Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на... 1, 2
R2 » Сер 31 лип, 2019 10:55
12 776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 09:13
azon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6184)
10.10.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.