Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив у Facebook.
Дивися повний текст До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів газу - Коболєв.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45
До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів газу - Коболєв.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45
Это конечно радует, но как это поможет избежать повторения ситуации с акцией "прикрути" - когда и газ в ПХГ был, но доставить его потребителям не могли?
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