RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До опалювального сезону у
сховищах буде 21 мільярд кубів...

До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45

До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив у Facebook.

Дивися повний текст До опалювального сезону у сховищах буде 21 мільярд кубів газу - Коболєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91292
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:45

Это конечно радует, но как это поможет избежать повторения ситуации с акцией "прикрути" - когда и газ в ПХГ был, но доставить его потребителям не могли?
RomanTik
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7520 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
R2 » Нед 06 жов, 2019 10:21
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 11:05
Конрад Карлович
Міністр озвучила терміни старту опалювального сезону
R2 » Нед 06 жов, 2019 15:27
4 310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 20:35
ruvex
Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
R2 » П'ят 04 жов, 2019 08:47
8 323
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 14:54
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.