Президент Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації схем з оптимізації сплати податків через фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Дивися повний текст Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06
Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП
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Дивися повний текст Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП.
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:36
Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна.
- Лиса, ты куда так несёшься?
- Да у нас новый прогрессивный налог и акцизы на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Даже лису обогнала.
Лиса ей в спину удивлённо кричит:
- Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?
Обезьяна, обернувшись на бегу:
- А то я, рыжая, порядки в нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
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