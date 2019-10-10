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Зеленський висловився про
ліквідацію схем із ФОП

Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06

Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підтримує позицію уряду щодо ліквідації схем з оптимізації сплати податків через фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:06

може спочатку нехай олігархи заплатять
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:36

Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна.
- Лиса, ты куда так несёшься?
- Да у нас новый прогрессивный налог и акцизы на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю шкуру не сняли.
Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Даже лису обогнала.
Лиса ей в спину удивлённо кричит:
- Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?
Обезьяна, обернувшись на бегу:
- А то я, рыжая, порядки в нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:38

Пам'ятаю, до виборів він співав по іншому. Зеля все таки вирішив "труханути грушу"?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:35

Да да, правительство смотрите что бы случайно фопы не разжирели, проще в узде держать нищебродов..
qas
 
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