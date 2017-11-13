У Києві більше 300 точок продажу та поповнення Єдиного електронного квитка на зупинках громадського транспорту та ще більше 40 на 17 станціях столичного метрополітену.
Дивися повний текст Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта).
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:33
Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)
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Дивися повний текст Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта).
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:33
Стоит отметить, что в ботах пополнение с комиссией
Бесплатно можно пополнить через Портмоне
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:41
Re: Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)
Кредит/дебет картой Альфы, Привата возможно расплатится за проезд в метро?
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