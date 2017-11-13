RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де в Києві можна поповнити
е-квиток (карта)

Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:33

Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)

Пропонуємо до обговорення:
У Києві більше 300 точок продажу та поповнення Єдиного електронного квитка на зупинках громадського транспорту та ще більше 40 на 17 станціях столичного метрополітену.

Дивися повний текст Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:33

Стоит отметить, что в ботах пополнение с комиссией
Бесплатно можно пополнить через Портмоне
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25704
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6040 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:41

Re: Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)

Кредит/дебет картой Альфы, Привата возможно расплатится за проезд в метро?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8503
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:57

Re: Де в Києві можна поповнити е-квиток (карта)

ruvex написав:Кредит/дебет картой Альфы, Привата возможно расплатится за проезд в метро?
Только на жёлтых турникетах
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25704
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6040 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot], ТЕА і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
41 4735
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 15:35
olyadudko8
На якому хобі можна заробити найбільше (інфографіка)
R2 » Сер 09 жов, 2019 04:50
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 04:50
Навуходоносор
Підібрати кредит за допомогою Finance.ua можна і в...
R2 » Сер 09 жов, 2019 00:59
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 00:59
olchet253

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7378)
10.10.2019 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.