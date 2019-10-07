Пропонується також встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок.
Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:58
В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:59
Вот это аграрное лобби раскошеливаться. Посмотрим чем ответит МВФ и спонсоры революций. Может реституцией?
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:03
Re: новий законопроект
Можно купить на резидента.
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