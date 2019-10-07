Пропонується також встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок.
Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:58
В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:59
Вот это аграрное лобби раскошеливаться. Посмотрим чем ответит МВФ и спонсоры революций. Может реституцией?
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:03
Re: новий законопроект
Можно купить на резидента.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:23
Я так понимаю земельку Воры уже расписали между собой?
1. Ограничить Право владения до max надела при распаёвке(на семью) по Украине.
2. Ограничить скорость продажи земли на 15 лет после покупки(вступление в Право пользования).
3. Продаж земли 5 га Х 1 корову(обязаловка).
4. юридические лица - только по праву аренды, без Права нарушения договора.(о ограничении - нет вопроса - это решает собственник)
5. В радиусе 5 км от жилья - Право собственности только жителям.
6. Снятие налогового ограничения на сельские постройки(подсчитал хата - мазанка 1920 года + городушки(вівшаник, гараж, сарай, саж, гусятник, телятник, сінник, кукурузятник, сарай під дрова, баня, літня клуня, погріб,...) - 800кв метров. Какой ур** придумал вводить налог на размер сельской усадьбы с постройками в 120 кв метров? При чём жилой площади всего 22 кв. м. на 2 комнаты)
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А то, что "пишут" - от лукавого барыги, что Земли Украины уже продал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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