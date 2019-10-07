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В Раді з’явився новий
законопроект, який забороняє...

В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:58

В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується також встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок.

Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:59

Вот это аграрное лобби раскошеливаться. Посмотрим чем ответит МВФ и спонсоры революций. Может реституцией?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:03

Re: новий законопроект

Можно купить на резидента.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:23

Общий объем в одних руках: физические лица – до 500 га.; юридические лица – до 50 тыс. га.
В рамках указанных границ идет привязка к территориальной единице в одних руках: не более 30% земель в пределах одного первичного субъекта; 10% в рамках земель области.

Я так понимаю земельку Воры уже расписали между собой?
1. Ограничить Право владения до max надела при распаёвке(на семью) по Украине.
2. Ограничить скорость продажи земли на 15 лет после покупки(вступление в Право пользования).
3. Продаж земли 5 га Х 1 корову(обязаловка).
4. юридические лица - только по праву аренды, без Права нарушения договора.(о ограничении - нет вопроса - это решает собственник)
5. В радиусе 5 км от жилья - Право собственности только жителям.
6. Снятие налогового ограничения на сельские постройки(подсчитал хата - мазанка 1920 года + городушки(вівшаник, гараж, сарай, саж, гусятник, телятник, сінник, кукурузятник, сарай під дрова, баня, літня клуня, погріб,...) - 800кв метров. Какой ур** придумал вводить налог на размер сельской усадьбы с постройками в 120 кв метров? При чём жилой площади всего 22 кв. м. на 2 комнаты)
.........................................................
А то, что "пишут" - от лукавого барыги, что Земли Украины уже продал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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