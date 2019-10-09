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В Раді з’явився новий
законопроект, який забороняє...

В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:58

В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується також встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок.

Дивися повний текст В Раді з’явився новий законопроект, який забороняє іноземцям купувати землю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:59

Вот это аграрное лобби раскошеливаться. Посмотрим чем ответит МВФ и спонсоры революций. Может реституцией?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:03

Re: новий законопроект

Можно купить на резидента.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:44

а дарувать іностранцям та забирать за борги значицця можна?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:48

Треба вводити прогрессивний налог на землю а не обмежувати конценрацію фізичними показниками: більшим разміром володієш - більше податків сплачуєш.
Хоча можна і те і інше водночас
silver_arrow_ua
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