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Київ створив
столичну агломерацію

Київ створив столичну агломерацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:05

Київ створив столичну агломерацію

Пропонуємо до обговорення:
Київ і низка міст Київської області ухвалили рішення про створення асоціації Київська агломерація, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Київ створив столичну агломерацію.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:05

Он сам-то понимает что именно это такое?
sal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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