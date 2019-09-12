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"Нафтогаз" пропонує перекласти
борги тепловиків на...

"Нафтогаз" пропонує перекласти борги тепловиків на...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:56

"Нафтогаз" пропонує перекласти борги тепловиків на...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" пропонує передбачити механізм, за яким борги тепловиків погашатимуть із місцевих бюджетів.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пропонує перекласти борги тепловиків на місцеві бюджети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:56

Если долги частных компаний будут погашать из местных бюджетов, то эти частные компании еще больше будут воровать, и долги накапливать.
zloy_ukr
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