"Нафтогаз" пропонує передбачити механізм, за яким борги тепловиків погашатимуть із місцевих бюджетів.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пропонує перекласти борги тепловиків на місцеві бюджети.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:56
"Нафтогаз" пропонує перекласти борги тепловиків на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" пропонує перекласти борги тепловиків на місцеві бюджети.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:56
Если долги частных компаний будут погашать из местных бюджетов, то эти частные компании еще больше будут воровать, и долги накапливать.
Додано: Пон 14 жов, 2019 10:36
Так и абонентам получается можно не платить. "Местный бюджет оплатит"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|