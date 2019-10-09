|
|
|
Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає занадто високими надані раніше спеціальним законом "зелені" тарифи й розраховує, що цю проблему буде вирішено шляхом "спілкування" компаніями, що отримали такі тарифи
Дивися повний текст Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему високих \"зелених\" тарифів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91298
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17
Прочитал статью. Но так и не понял, "каким образом будет решена проблема высоких «зеленых» тарифов" (о чем было заявлено в заголовке). Идем по пути желтой прессы?
-
BlackFedor
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 12.11.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:23
BlackFedor, ответ простой: никаким. Только его очень уж многословно сформулировали.
Так-то надо хотя бы посадить того, кто в контрактах пообещал, что тарифы не будут снижаться. Как населению газ продавать, так не вопрос мало того, что начинать драть больше в любой момент, так ещё и заявить, что пару последних лет тариф был "несправедливым" и поэтому надо и за них доплатить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|