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Зеленський повідомив, яким
чином буде вирішено проблему...

Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17

Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає занадто високими надані раніше спеціальним законом "зелені" тарифи й розраховує, що цю проблему буде вирішено шляхом "спілкування" компаніями, що отримали такі тарифи

Дивися повний текст Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему високих \"зелених\" тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17

Прочитал статью. Но так и не понял, "каким образом будет решена проблема высоких «зеленых» тарифов" (о чем было заявлено в заголовке). Идем по пути желтой прессы?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:23

Re: Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему.

BlackFedor, ответ простой: никаким. Только его очень уж многословно сформулировали.

Так-то надо хотя бы посадить того, кто в контрактах пообещал, что тарифы не будут снижаться. Как населению газ продавать, так не вопрос мало того, что начинать драть больше в любой момент, так ещё и заявить, что пару последних лет тариф был "несправедливым" и поэтому надо и за них доплатить.
moveton
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