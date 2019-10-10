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Зеленський повідомив, яким
чином буде вирішено проблему...

Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17

Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає занадто високими надані раніше спеціальним законом "зелені" тарифи й розраховує, що цю проблему буде вирішено шляхом "спілкування" компаніями, що отримали такі тарифи

Дивися повний текст Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему високих \"зелених\" тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:17

Прочитал статью. Но так и не понял, "каким образом будет решена проблема высоких «зеленых» тарифов" (о чем было заявлено в заголовке). Идем по пути желтой прессы?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:23

Re: Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему.

BlackFedor, ответ простой: никаким. Только его очень уж многословно сформулировали.

Так-то надо хотя бы посадить того, кто в контрактах пообещал, что тарифы не будут снижаться. Как населению газ продавать, так не вопрос мало того, что начинать драть больше в любой момент, так ещё и заявить, что пару последних лет тариф был "несправедливым" и поэтому надо и за них доплатить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:36

Суммы, которую Украина заплатит производителям "зеленой энергии" в одном лишь только 2020 году, хватило бы чтобы достроить как минимум один блок Хмельницкой АЭС. И он бы производил столько же энергии, сколько производит вся зеленая энергетика Украины. Это электричество продавалось бы в Польшу -- линия есть, спрос есть.
А в 21м ещё один блок...
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:05

  tatarinov09101985 написав:И он бы производил столько же энергии, сколько производит вся зеленая энергетика Украины.


В разы больше. В 18 году "зеленка" нагенерила 2,6 млрд кВт*ч, а российский ВВЭР-1000 за год вырабатывает около 8 млрд кВт*ч.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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