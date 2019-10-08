|
|
В Україні пропонують створити Криптодолину
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація "Блокчейн України" запропонувала Проект створення української Криптодолини.
Дивися повний текст В Україні пропонують створити Криптодолину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91299
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:46
криптокопальню
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3526
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему