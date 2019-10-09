Асоціація "Блокчейн України" запропонувала Проект створення української Криптодолини.
Дивися повний текст В Україні пропонують створити Криптодолину.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:46
В Україні пропонують створити Криптодолину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують створити Криптодолину.
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:25
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках.
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