RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні пропонують
створити Криптодолину

В Україні пропонують створити Криптодолину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:46

В Україні пропонують створити Криптодолину

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація "Блокчейн України" запропонувала Проект створення української Криптодолини.

Дивися повний текст В Україні пропонують створити Криптодолину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:46

криптокопальню
sal
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 25.03.16
Подякував: 687 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:25

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках.
ann_hivista
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.05.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:33

Это 100% с подачи "гиперлупа" омеляна.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:14

Ну все, пропал дом :)

А тем временем в соседней теме
В Африке выпустили первый в истории смартфон
;)
Igorten
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:24

  sena_2008atp написав:Это 100% с подачи "гиперлупа" омеляна.

В цьому уряді кількість омелянів і так зашкалює, на чолі із головним ЗЕ-омеляном.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 460
З нами з: 24.05.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:13

давайте остатки угля промайним за какие-то копейки, а сами вымрем от холода. отличная перспектива... крипта это разрушительное зло.
helorit
 
Повідомлень: 282
З нами з: 18.07.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, PasserBy і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
9 273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 21:57
Anadonta
З січня в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу...
R2 » Чет 10 жов, 2019 20:09
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 20:09
yil56
Газову "трубу" в Україні остаточно підготували до зими
R2 » Чет 10 жов, 2019 09:35
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:36
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7383)
10.10.2019 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.