Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону.
Дивися повний текст “Слуга народу” готує законопроект про “економічний паспорт українця”.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 17:25
“Слуга народу” готує законопроект про “економічний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст “Слуга народу” готує законопроект про “економічний паспорт українця”.
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:33
Re: “Слуга народу” готує законопроект про “економічний...
Это как бы личный счет, открытый каждому украинцу, на который будет капать деньги от реализации природных богатств страны.
Лозунг из предвыборных обещаний Зеленского.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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