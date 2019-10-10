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“Слуга народу” готує
законопроект про “економічний...

“Слуга народу” готує законопроект про “економічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:25

“Слуга народу” готує законопроект про “економічний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону.

Дивися повний текст “Слуга народу” готує законопроект про “економічний паспорт українця”.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:25

так и не понял что это и зачем...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:33

Re: “Слуга народу” готує законопроект про “економічний...

ТЕА написав:так и не понял что это и зачем...


Это как бы личный счет, открытый каждому украинцу, на который будет капать деньги от реализации природных богатств страны.
Лозунг из предвыборных обещаний Зеленского.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:40

не может быть все будут в шоке
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:48

Это то самое"частичное гражданство", о котором я читал в новостях на другом сайте? Или это ещё что-то?
PasserBy
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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