Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47

safonovstanislav написав: Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%

А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно

Про "в пределах 1%" - это был ответ на странное утверждение "не потеряв несколько %%". "Несколько" - это обычно подразумевается не меньше трёх. Эффективная комиссия, как я уже сказал, зависит от того, наличная или безналичная валюта в итоге нужна. Если безналичная, то не скажу, как в Альфе, а в Привате комиссия получится отрицательная. Вот прямо сейчас для карт курс продажи 25.0627, а для отделений 25.1. Комиссия, значит минус 0.15% (иными словами тот, кто покупает доллары для Алиэкспресса в отделении дарит банку шестую-седьмую часть от суммы, которая выше обозвана безумным жиром). Если наличная, то да, всё таки берётся 0.5% за обналичку. Значит эффективная будет 0.35% или 8.75 грн на 100$, Мне сложно назвать это жиром, учитывая, что ежедневные колебания курса и просто разброс курса между банками в разы больше. Но кому эта наличка нужна не очень срочно может и сэкономить эти полпроцента, положив её на депозит. Месяц и можно забирать без комиссии.