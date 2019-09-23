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Депутат від «Слуги народу»
відкликав законопроект про...

Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:08

Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат від партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський повідомив, що відкликав свій законопроєкт про запровадження податку у розмірі 1% з готівкових операцій обміну валют.

Дивися повний текст Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про податок на обмін валют.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:08

Я смотрю, что этот Дубинский только чесать языком мастер и других критиковать. Опять изобретать велосипед с этим обменом валюты, как-будто он не знает к чему это приводило раньше. Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%. Ну слава богу одумался.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:14

Re: Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

  lite написав:Я смотрю, что этот Дубинский только чесать языком мастер и других критиковать

служба к него такая, а вообще хорошо было бы вообще отозвать этого депутата из рады
vill
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:33

то что надо а то думал совсем одни Д
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51

  lite написав:Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%.

В смысле? Любой физик пополняет свой банковский гривневый счёт (это обычно бесплатно) и покупает с него валюту. Курс может отличаться от курса для налички, но это очень банкозависимо и может быть даже слегка выгоднее (у Приватбанка, например, сейчас всегда выгоднее). Если валюта для расчётов в интернет-магазине, то на этом всё и заканчивается, заодно отпадает необходимость заводить валюту на карту. Если нужно обналичить, то могут возникать банкозависимые комисии, но в пределах 1% и обходимые. Помнится, в Привате, если перевод с одной карты для выплат на другую для выплат, то никаких комиссий не возникает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:12

  moveton написав:
  lite написав:Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%.

В смысле? Любой физик пополняет свой банковский гривневый счёт (это обычно бесплатно) и покупает с него валюту. Курс может отличаться от курса для налички, но это очень банкозависимо и может быть даже слегка выгоднее (у Приватбанка, например, сейчас всегда выгоднее). Если валюта для расчётов в интернет-магазине, то на этом всё и заканчивается, заодно отпадает необходимость заводить валюту на карту. Если нужно обналичить, то могут возникать банкозависимые комисии, но в пределах 1% и обходимые. Помнится, в Привате, если перевод с одной карты для выплат на другую для выплат, то никаких комиссий не возникает.

Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%
А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47

  safonovstanislav написав:Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%
А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно

Про "в пределах 1%" - это был ответ на странное утверждение "не потеряв несколько %%". "Несколько" - это обычно подразумевается не меньше трёх. Эффективная комиссия, как я уже сказал, зависит от того, наличная или безналичная валюта в итоге нужна. Если безналичная, то не скажу, как в Альфе, а в Привате комиссия получится отрицательная. Вот прямо сейчас для карт курс продажи 25.0627, а для отделений 25.1. Комиссия, значит минус 0.15% (иными словами тот, кто покупает доллары для Алиэкспресса в отделении дарит банку шестую-седьмую часть от суммы, которая выше обозвана безумным жиром). Если наличная, то да, всё таки берётся 0.5% за обналичку. Значит эффективная будет 0.35% или 8.75 грн на 100$, Мне сложно назвать это жиром, учитывая, что ежедневные колебания курса и просто разброс курса между банками минимум на порядок больше. Но кому эта наличка нужна не очень срочно может и сэкономить эти полпроцента, положив её на депозит. Месяц и можно забирать без комиссии.
moveton
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