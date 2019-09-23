Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

Додано: Чет 10 жов, 2019 23:25

, при чём тут вообще переводы вообще и валютные в частности? Разговор шёл об обмене налички. Т.е. начинаем с того, что N гривен имеется на руках кэшом и с ними по-любому нужно идти в обменник. Дальше возникают варианты. Если обменник не банк, то да, там безнальной конвертации не получится. Но, насколько я на улицах вижу, у таких обменников не очень-то хорошие курсы. Если менять в банке, то никаких проблем положить эту наличку ему на счёт и проконвертировать через безнал. Или сделать "своим банком" (видимо тем, в котором есть счёт) тот, у которого хороший валютный курс, простым смертным Заратустра не позволяет? Открою секрет: "своих банков" может быть больше одного.Честно говоря, я обменники наличкой вспоминаю, как страшный сон. Если выбирать из тех, где курс близко к лучшему на сегодняшний день, то оказывается, что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Денег или нет вообще или на сотню долларов ещё наскребут, а на остальное предложат только заказать и приходить завтра. И это в банковских отделениях разных банков где, по идее, денег должно быть немеряно. Время было совершенно не кризисное т.е. не то, что в банке денег не хватает. Просто именно налички сверх заранее запланированых операций в отделениях не особо много и умные, которые ходят в отделения с лучшим курсом, её в момент выгребают.Ну а что отсутствие налога всегда приятнее, чем наличие, тут глупо спорить