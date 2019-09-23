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Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:08
Пропонуємо до обговорення:
Депутат від партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський повідомив, що відкликав свій законопроєкт про запровадження податку у розмірі 1% з готівкових операцій обміну валют.
Дивися повний текст Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про податок на обмін валют
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R2
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:08
Я смотрю, что этот Дубинский только чесать языком мастер и других критиковать. Опять изобретать велосипед с этим обменом валюты, как-будто он не знает к чему это приводило раньше. Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%. Ну слава богу одумался.
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lite
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:14
lite написав:
Я смотрю, что этот Дубинский только чесать языком мастер и других критиковать
служба к него такая, а вообще хорошо было бы вообще отозвать этого депутата из рады
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vill
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51
lite написав:
Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%.
В смысле? Любой физик пополняет свой банковский гривневый счёт (это обычно бесплатно) и покупает с него валюту. Курс может отличаться от курса для налички, но это очень банкозависимо и может быть даже слегка выгоднее (у Приватбанка, например, сейчас всегда выгоднее). Если валюта для расчётов в интернет-магазине, то на этом всё и заканчивается, заодно отпадает необходимость заводить валюту на карту. Если нужно обналичить, то могут возникать банкозависимые комисии, но в пределах 1% и обходимые. Помнится, в Привате, если перевод с одной карты для выплат на другую для выплат, то никаких комиссий не возникает.
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moveton
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Додано: Чет 10 жов, 2019 19:12
moveton написав: lite написав:
Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%.
В смысле? Любой физик пополняет свой банковский гривневый счёт (это обычно бесплатно) и покупает с него валюту. Курс может отличаться от курса для налички, но это очень банкозависимо и может быть даже слегка выгоднее (у Приватбанка, например, сейчас всегда выгоднее). Если валюта для расчётов в интернет-магазине, то на этом всё и заканчивается, заодно отпадает необходимость заводить валюту на карту. Если нужно обналичить, то могут возникать банкозависимые комисии, но в пределах 1% и обходимые. Помнится, в Привате, если перевод с одной карты для выплат на другую для выплат, то никаких комиссий не возникает.
Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%
А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно
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safonovstanislav
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Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47
safonovstanislav написав:
Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%
А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно
Про "в пределах 1%" - это был ответ на странное утверждение "не потеряв несколько %%". "Несколько" - это обычно подразумевается не меньше трёх. Эффективная комиссия, как я уже сказал, зависит от того, наличная или безналичная валюта в итоге нужна. Если безналичная, то не скажу, как в Альфе, а в Привате комиссия получится отрицательная. Вот прямо сейчас для карт курс продажи 25.0627, а для отделений 25.1. Комиссия, значит минус 0.15% (иными словами тот, кто покупает доллары для Алиэкспресса в отделении дарит банку шестую-седьмую часть от суммы, которая выше обозвана безумным жиром). Если наличная, то да, всё таки берётся 0.5% за обналичку. Значит эффективная будет 0.35% или 8.75 грн на 100$, Мне сложно назвать это жиром, учитывая, что ежедневные колебания курса и просто разброс курса между банками в разы больше. Но кому эта наличка нужна не очень срочно может и сэкономить эти полпроцента, положив её на депозит. Месяц и можно забирать без комиссии.
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moveton
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:00
Вовремя одумались. 1% сбора ( а реально - гораздо меньше), ударил-бы по рейтингу
Зеленского на 10..20%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 10 жов, 2019 22:32
moveton написав:
Про "в пределах 1%" - это был ответ на странное утверждение "не потеряв несколько %%". "Несколько" - это обычно подразумевается не меньше трёх.
У нас в Гондурасе запрещены валютные переводы. Для меня безналичный обмен не означает покупку валюты для Интернет-магазинов - я не обеднею, если заплачу в кои то веки за конвертацию (ещё и кешбек получу). Я не могу перечислить какому-то банку/обменнику доллары и получить взамен соотв. кол-во гривен или наоборот. В лучшем случае я могу поменять валюту только в своём банке не по самому лучшему курсу и в итоге потерять на снятии тех же долларов или гривен (или их переводе на др. счёт/карту). В любом случае доп. налоги это опять стимул для теневого рынка.
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lite
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Додано: Чет 10 жов, 2019 23:03
safonovstanislav написав: moveton написав: lite написав:
Можно подумать эту валюту простому смертному можно купить по безналу, не потеряв несколько %%.
В смысле? Любой физик пополняет свой банковский гривневый счёт (это обычно бесплатно) и покупает с него валюту. Курс может отличаться от курса для налички, но это очень банкозависимо и может быть даже слегка выгоднее (у Приватбанка, например, сейчас всегда выгоднее). Если валюта для расчётов в интернет-магазине, то на этом всё и заканчивается, заодно отпадает необходимость заводить валюту на карту. Если нужно обналичить, то могут возникать банкозависимые комисии, но в пределах 1% и обходимые. Помнится, в Привате, если перевод с одной карты для выплат на другую для выплат, то никаких комиссий не возникает.
Обмен онлайн практически везде дороже обмена в кассе того же банка. Например, в приватбанке на 0.5%, в альфе на 1%
А комиссия в пределах 1%, это в пределах 25 грн за каждые 100 долларов. Это не то, что жирно, а просто безумно жирно
Чушь не пишите, обмен онлайн, если глупости не делать, выгоднее чем наличный почти всегда
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Faceless
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Додано: Чет 10 жов, 2019 23:25
lite
, при чём тут вообще переводы вообще и валютные в частности? Разговор шёл об обмене налички. Т.е. начинаем с того, что N гривен имеется на руках кэшом и с ними по-любому нужно идти в обменник. Дальше возникают варианты. Если обменник не банк, то да, там безнальной конвертации не получится. Но, насколько я на улицах вижу, у таких обменников не очень-то хорошие курсы. Если менять в банке, то никаких проблем положить эту наличку ему на счёт и проконвертировать через безнал. Или сделать "своим банком" (видимо тем, в котором есть счёт) тот, у которого хороший валютный курс, простым смертным Заратустра не позволяет? Открою секрет: "своих банков" может быть больше одного.
Честно говоря, я обменники наличкой вспоминаю, как страшный сон. Если выбирать из тех, где курс близко к лучшему на сегодняшний день, то оказывается, что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Денег или нет вообще или на сотню долларов ещё наскребут, а на остальное предложат только заказать и приходить завтра. И это в банковских отделениях разных банков где, по идее, денег должно быть немеряно. Время было совершенно не кризисное т.е. не то, что в банке денег не хватает. Просто именно налички сверх заранее запланированых операций в отделениях не особо много и умные, которые ходят в отделения с лучшим курсом, её в момент выгребают.
Ну а что отсутствие налога всегда приятнее, чем наличие, тут глупо спорить
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moveton
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