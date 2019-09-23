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Депутат від «Слуги народу»
відкликав законопроект про...

Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:58

Re: Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

moveton, у вас очень предвзятое отношение, далёкое от реальной ситуации. lite всё правильно написал. Пока не сделают возможность менять валюту онлайн в любом банке, независимо от того, в каком банке она находится, онлайн обмен останется разводом и кидаловом. Имея $100 наличными, я могу пройтись по местному банк-авеню и выбрать лучший курс. Если эти $100 на счету в банке, то поменять можно только по лох-курсу конкретного банка.
А в идеале, чтоб вообще открыли нормальный доступ физлиц к межбанку и сделали, чтоб был моментальный обмен. Тогда это будет реально рыночный курс. Вот, вижу, я, например, продаёт $10000 какой-то субъект (банк,юрлицо,физлицо,обменка,неважно) на межбанке по лучшему курсу, нажимаю кнопочку, купить из них $150, оплачиваю, и деньги моментально зачисляются мне на счёт. Или нажимаю кнопку, и сам выставляю заявку на покупку по тому курсу, который мне нравится, и жду, пока кто-то её удовлетворит полностью или по частям.
А лох-курс, установленный конкретным банком будет всегда ужасен, т.к. монополия, а не рынок. Человек меняет деньги на своих счетах или по этому отфонарному курсу, или вообще не меняет.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07

Re: вакарчуки

  vill написав:хорошо было бы вообще отозвать этого депутата из рады

Гаврилюков уже отозвали. сейчас новый набор
sal
 
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