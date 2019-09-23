Депутат від «Слуги народу» відкликав законопроект про...

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moveton, у вас очень предвзятое отношение, далёкое от реальной ситуации. lite всё правильно написал. Пока не сделают возможность менять валюту онлайн в любом банке, независимо от того, в каком банке она находится, онлайн обмен останется разводом и кидаловом. Имея $100 наличными, я могу пройтись по местному банк-авеню и выбрать лучший курс. Если эти $100 на счету в банке, то поменять можно только по лох-курсу конкретного банка. А в идеале, чтоб вообще открыли нормальный доступ физлиц к межбанку и сделали, чтоб был моментальный обмен. Тогда это будет реально рыночный курс. Вот, вижу, я, например, продаёт $10000 какой-то субъект (банк,юрлицо,физлицо,обменка,неважно) на межбанке по лучшему курсу, нажимаю кнопочку, купить из них $150, оплачиваю, и деньги моментально зачисляются мне на счёт. Или нажимаю кнопку, и сам выставляю заявку на покупку по тому курсу, который мне нравится, и жду, пока кто-то её удовлетворит полностью или по частям. А лох-курс, установленный конкретным банком будет всегда ужасен, т.к. монополия, а не рынок. Человек меняет деньги на своих счетах или по этому отфонарному курсу, или вообще не меняет.
moveton написав:lite, при чём тут вообще переводы вообще и валютные в частности? Разговор шёл об обмене налички. Т.е. начинаем с того, что N гривен имеется на руках кэшом и с ними по-любому нужно идти в обменник. Дальше возникают варианты. Если обменник не банк, то да, там безнальной конвертации не получится. Но, насколько я на улицах вижу, у таких обменников не очень-то хорошие курсы. Если менять в банке, то никаких проблем положить эту наличку ему на счёт и проконвертировать через безнал. Или сделать "своим банком" (видимо тем, в котором есть счёт) тот, у которого хороший валютный курс, простым смертным Заратустра не позволяет? Открою секрет: "своих банков" может быть больше одного.
Честно говоря, я обменники наличкой вспоминаю, как страшный сон. Если выбирать из тех, где курс близко к лучшему на сегодняшний день, то оказывается, что "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". Денег или нет вообще или на сотню долларов ещё наскребут, а на остальное предложат только заказать и приходить завтра. И это в банковских отделениях разных банков где, по идее, денег должно быть немеряно. Время было совершенно не кризисное т.е. не то, что в банке денег не хватает. Просто именно налички сверх заранее запланированых операций в отделениях не особо много и умные, которые ходят в отделения с лучшим курсом, её в момент выгребают.
Ну а что отсутствие налога всегда приятнее, чем наличие, тут глупо спорить
Ну так имея N грн налом, я иду в банк и подпадаю под этот налох в 1% с покупки валюты. Не бывает такого, чтобы в одном из нескольких банков, где я открою счета, всегда можно было найти лучший на сегодня курс и не во всех банках есть онлайн-обмен. Так придётся со временем завести счета почти во всех банках своего города. Не знаю о каких городах мы сейчас говорим, но в Одессе проблемы с грн при обмене бывают в основном только в банках и лучшие курсы, благодаря Минфину, я нахожу как правило в обменниках. Если курс одинаковый, я предпочитаю обменники, без этих обедов, перерывов и очередей.