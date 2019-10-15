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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:33
Faceless написав:
Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.
Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:39
Конрад Карлович написав: Faceless написав:
Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.
Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:41
safonovstanislav написав:
Карта зарубежного банка, туда отправляют зарплату
Смешно, честное слово, или вы топов нафтогаза имеете ввиду?
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:46
_hunter написав:
Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...
Стимул- это всегда хорошо.А если нет рабочих мест? И неудачники, это не те кто на такой зарплате, а те к то на пособии в 3 раза меньшем, без работы в длинной очереди?
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:49
_hunter написав: Конрад Карлович написав: Faceless написав:
Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.
Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...
и где же искать работу в стране где сокращаються рабочие места, падает уровень жизни, реальная экономика доживает последнее? или вы тоже считаете, что самое лучшее достижение Украины за последние годы - это милионы украинцев покинувших страну в поисках более прибыльного занятия?...
а что вы посоветуете украинским пенсионерам получающим меньше реального прожиточного минимума?
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:50
Конрад Карлович написав: Faceless написав:
Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.
Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
Жизнь жестока, и это естественно
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:54
Faceless написав:
Жизнь жестока, и это естественно
Не спорю, но позвольте! Мы говорили о справедливости...
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Конрад Карлович
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