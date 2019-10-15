В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:28
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
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