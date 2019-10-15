В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36

_hunter написав: Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей. Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.

кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...