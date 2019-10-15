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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:28

  _hunter написав:не совсем понимаю почему это должно волновать условного директора отделения Макдональдса -- у которого предлагается забирать пол-зарплаты.

это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36

  _hunter написав:Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.

кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...

кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...

и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
ТЕА
 
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  #<1 ... 4567
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