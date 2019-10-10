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З січня в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:09
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення.
Дивися повний текст З січня в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:09
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