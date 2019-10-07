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Сигарети можуть
подорожчати на 40%

Сигарети можуть подорожчати на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:18

Сигарети можуть подорожчати на 40%

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші виробники сигарет в Україні закликають владу скасувати збільшення торговельних націнок на їхню продукцію в Україні. Про це йдеться в спільній заяві компаній Філіп Морріс, BAT, JTI та Imperial Tobacco.

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