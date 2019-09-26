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ЄС інвестував в Україну, як
ні в кого іншого - Могеріні

ЄС інвестував в Україну, як ні в кого іншого - Могеріні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:09

ЄС інвестував в Україну, як ні в кого іншого - Могеріні

Пропонуємо до обговорення:
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки заявила, що з 2014 року Україна отримала найбільший пакет підтримки від ЄС, який не отримувала жодна інша держава.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:09

Деньги на ветер.
Igorten
 
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