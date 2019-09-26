ЄС інвестував в Україну, як ні в кого іншого - Могеріні

Додано: Чет 10 жов, 2019 22:04

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что с 2014 года Украина получила наибольший пакет поддержки от ЕС, какой не получала ни одна другая страна.



Во время своего выступления перед депутатами Европейского парламента Могерини сообщила, что за последние пять лет Украина получила от ЕС 15 миллиардов евро.



Она добавила, что Соглашение об ассоциации с ЕС – “наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписывал с другим партнером”.

Очередное вранье от Могерини.1. Мне не понятно почему кредиты Украине называют поддержкой/помощью, тем более, что как по мне они шли не на благо Украинского общества и страны, а на поддержку штанов власти и конкретных персоналий у власти/бюджетного корыта окучивающего не только свой лохторат но и западных кредиторов Украины.2. Мне непонятно в чем амбициозность данного соглашения, как по мне оно ущербно, потому как все равно оставляет мизерные для такой страны как Украина квоты на беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС, по большинству своих конкурентноспособным на рынке ЕС товарам Украина выбирает все квоты если не за первый месяц года то за первый квартал, а затем вынуждена экспортировать товары в ЕС сверх квот платя пошлину.3. Польше до вступления в ЕС списали порядка 75 ярдов долгов, а затем еще примерно столько же безвозмездно/безвозвратно инвестировали в развитие Польши при том, что население Польши меньше чем население Украины, хотя вопрос спорный в этой части, проведет Зе перепись посмотрим может уже в Украине станет меньше, а в Польше за счет наших гастарбайтеров больше, но все равно Польша получили не жалкие 15 ярдов большая часть из которых выдана Украине как кредиты.Нам хватает своих врунов окучивателей лохтората у власти/корыта, а тут еще с ЕС к ним подтанцовка подвязались.Нечего ЕС Украину втягивать/приплетать в свои внутриполитические разборки с США, хотя скорей всего то вранье от Могерини предназначено не для Украинского обывателя, а для обывателя ЕС и США плохо знакомых с Украинской реальностью и формой, размерами т.н. экономической поддержки Украины.