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ПриватБанк почав видачу перших кольорових карток (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 04:15
Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк почав випускати нові кольорові картки з першої лімітованої колекції Mastercard.
Дивися повний текст ПриватБанк почав видачу перших кольорових карток (фото)
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 04:15
Где-то я такое уже видел. :mrgreen:
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