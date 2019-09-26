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ПриватБанк почав видачу перших
кольорових карток (фото)

ПриватБанк почав видачу перших кольорових карток (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 04:15

ПриватБанк почав видачу перших кольорових карток (фото)

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк почав випускати нові кольорові картки з першої лімітованої колекції Mastercard.

Дивися повний текст ПриватБанк почав видачу перших кольорових карток (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 04:15

Где-то я такое уже видел. :mrgreen:
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