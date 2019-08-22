Дослідники розробили технологію створення безпечних для навколишнього середовища батарейок.
Дивися повний текст Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища батарейки (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:02
Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища батарейки (інфографіка).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:02
Большое количество разработок, по элементам аккумуляции электричества есть и в Украине.
- Но нет вложений в их коммерческую разработку и отладку технологий.
Как на уровне НИИ, так и "самоделкиных". Максимальная перспектива разработчиков путь Сикорского - бежать.
Или, как минимум продать свою перспективную разработку за границу.
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