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Вчені розробили безпечні для
навколишнього середовища...

Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:02

Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники розробили технологію створення безпечних для навколишнього середовища батарейок.

Дивися повний текст Вчені розробили безпечні для навколишнього середовища батарейки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:02

Большое количество разработок, по элементам аккумуляции электричества есть и в Украине.
- Но нет вложений в их коммерческую разработку и отладку технологий.
Как на уровне НИИ, так и "самоделкиных". Максимальная перспектива разработчиков путь Сикорского - бежать.
Или, как минимум продать свою перспективную разработку за границу.
Kudrjavuy
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